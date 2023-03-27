Мастера раскритиковали в сети за «гусеницу» вместо ресниц на лице клиентки

Мастер Элли Смит из Великобритании нарастила клиентке искусственные ресницы и была раскритикована в сети. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом lavishlashes512111 продемонстрировала результат своей работы. Так, перед камерой предстала девушка с чересчур густыми и объемными ресницами нестандартной длины на верхних веках, которые усложняют ей процесс моргани.

Публикация стала вирусной и набрала более 363 тысяч просмотров. Подписчики возмутились внешним видом клиентки Смит, о чем написали в комментариях под постом. "Я звоню в полицию, чтобы пожаловаться на вас", "Моргни дважды, если ты в опасности", "С таким внешним видом ее будут теперь стыдиться", "Ощущение, что она попросила пушистую гусеницу на лице вместо ресниц", - заявили они.