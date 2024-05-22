https://news.day.az/popularblog/1661940.html Популярная голливудская актриса кардинально сменила имидж - ФОТО
Популярная голливудская актриса кардинально сменила имидж - ФОТО
Популярная голливудская актриса Джессика Бил кардинально сменила имидж и показала результат на видео. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте, передает Day.Az.
Вначале 42-летняя жена певца Джастина Тимберлейка предстала перед камерой с белой футболке с цветным принтом, распустив длинные светлые волосы. Затем звезда надела белый топ, серый пиджак и джинсы, продемонстрировав новую короткую стрижку.
Образ она дополнила массивной золотой цепью и сделала макияж в нейтральных оттенках.
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