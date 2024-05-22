Соцсети удивила женщина, приготовившая яичницу на раскаленном асфальте
Жительница Индии удивила соцсети тем, что приготовила яичницу на раскаленном асфальте, пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщают местные СМИ, Индия борется с сильной жарой. В конце апреля и в начале мая в стране были зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений. Эксперты связывают аномальную погоду в регионе с глобальным изменением климата.
И пока одни местные жители стараются лишний раз не выходить на улицу, другие в это время удивляют соцсети. Например, индианка, которая приготовила яичницу на раскаленном асфальте и опубликовала кадры в интернете.
Дорога была настолько горячей, что блюдо приготовилось так, словно для этого использовали раскаленную сковороду. Людей такое зрелище удивило, но комментаторы понадеялись, что это не был чей-то обед.
"Это не безопасно, в том числе и для участников дорожного движения", - подытожили комментаторы.
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