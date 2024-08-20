Огромную "рыбу-вампира" нашли в Великобритании

В Великобритании рыбак случайно обнаружил на берегу реки в графстве Девон метровую "рыбу-вампира". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Metro.

О необычной находке 47-летний Джейсон Мур рассказал на своей странице в социальной сети. Он осматривал берег реки Экс в поисках хорошего места для рыбалки на голавля. Вскоре Мур увидел среди камней странную продолговатую рыбу около метра в длину. "Такая длинная, похожая на угря, а его рот я даже не знаю, как описать. Немного похоже на пиявку, но намного, намного больше. И ряды зубов. Чем-то похоже на Демогоргона из сериала "Очень странные дела"", - рассказал Мур.

В итоге он понял, что нашел миногу, которая уже не подавала признаков жизни. При этом британец признался, что и раньше встречал этих животных, однако впервые увидел такую огромную. Подписчики Мура отметили, что миноги явно вдохновили многих авторов на создание монстров в литературе и фильмах ужасов.

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