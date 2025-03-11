https://news.day.az/popularblog/1736225.html В грязи нашли средневековое кольцо за два миллиона В Великобритании 63-летний кладоискатель нашел в грязи редкое средневековое кольцо и решил продать его на аукционе. Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail. Бывший пожарный Марк Селл на протяжении нескольких часов прочесывал с металлоискателем поле возле деревни Шипдхэм.
В грязи нашли средневековое кольцо за два миллиона
В Великобритании 63-летний кладоискатель нашел в грязи редкое средневековое кольцо и решил продать его на аукционе.
Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.
Бывший пожарный Марк Селл на протяжении нескольких часов прочесывал с металлоискателем поле возле деревни Шипдхэм. Уже начало темнеть, как вдруг он услышал слабый сигнал металлоискателя. Селл стал копать и на глубине 23 сантиметров увидел старое золотое кольцо с пятью драгоценными камнями: сапфиром в центре и гранатами и изумрудами по сторонам. Украшение хорошо сохранилось.
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