Актриса сериала «Одни из нас» рассказала о своей болезни

Звезда сериала HBO "Одни из нас" Белла Рамзи призналась, что была "привязана к дому" из-за эметофобии - панического страха рвоты и тошноты.

Как передает Day.Az, ее слова передает People.

Рамзи раскрыла, что месяцами не выходила из дома в 13-летнем возрасте, поскольку боялась заразиться различными заболеваниями - "снаружи все представляло угрозу".

"Ты выходишь на улицу, и тебе кажется, что ты видишь микробов, видишь болезни повсюду. Страшно... Раньше это влияло на меня и на съемках", - поделилась артистка.

По словам Рамзи, она чувствовала себя в безопасности только дома, но не всегда. Иногда артистка испытывала страх из-за микробов на уличной обуви.

Сейчас актрисе лучше, поскольку она прошла специальную терапию. По словам знаменитости, ей не удалось окончательно избавиться от неприятных эмоций, но у нее уже нет панического страха.