https://news.day.az/popularblog/1842403.html Июньская сервировка стола от Или Мамедовой - ВИДЕО Азербайджанский блогер Иля Мамедова показала свою июньскую сервировку стола. Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм. "Как вам моя июньская сервировка, вдохновленная солнцем, цветами и сезонными фруктами?", - написала Иля к публикации.
Июньская сервировка стола от Или Мамедовой - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Иля Мамедова показала свою июньскую сервировку стола.
Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.
"Как вам моя июньская сервировка, вдохновленная солнцем, цветами и сезонными фруктами?", - написала Иля к публикации.
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