Июньская сервировка стола от Или Мамедовой

Азербайджанский блогер Иля Мамедова показала свою июньскую сервировку стола.

Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"Как вам моя июньская сервировка, вдохновленная солнцем, цветами и сезонными фруктами?", - написала Иля к публикации.