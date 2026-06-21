https://news.day.az/popularblog/1842417.html Салат из черешни от gny_sweets - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом gny_sweets показала как приготовить салат из черешни. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Салат из черешни от gny_sweets - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом gny_sweets показала как приготовить салат из черешни.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
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