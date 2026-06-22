https://news.day.az/popularblog/1842420.html

Как приготовить печенье из двух яиц - ВИДЕО

Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом by_legenda_ показала как приготовить печенье из двух яиц. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.