https://news.day.az/popularblog/1843971.html Хачапури из картошки от Кянана Бадалова - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер Кянан Бадалов приготовил хачапури из картошки. Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Instagram.
Хачапури из картошки от Кянана Бадалова - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер Кянан Бадалов приготовил хачапури из картошки.
Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Instagram.
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