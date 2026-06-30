Как поднять внизсмотрящие ресницы?

Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова, более известная как oksana_beautytips, показала как поднять внизсмотрящие ресницы.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм.