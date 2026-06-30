https://news.day.az/popularblog/1844026.html Как поднять внизсмотрящие ресницы? - ВИДЕО Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова, более известная как oksana_beautytips, показала как поднять внизсмотрящие ресницы. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм.
Как поднять внизсмотрящие ресницы? - ВИДЕО
Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова, более известная как oksana_beautytips, показала как поднять внизсмотрящие ресницы.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм.
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