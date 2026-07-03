Сказочная фотосессия Arzu.ja ко дню рождения

Азербайджанский блогер, известная под никнеймом arzu.ja, поделилась сказочной фотосессией, приуроченной к своему дню рождения.

Как передает Day.Az, снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.