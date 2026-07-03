https://news.day.az/popularblog/1845748.html Сказочная фотосессия Arzu.ja ко дню рождения - ФОТО Азербайджанский блогер, известная под никнеймом arzu.ja, поделилась сказочной фотосессией, приуроченной к своему дню рождения. Как передает Day.Az, снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
Сказочная фотосессия Arzu.ja ко дню рождения - ФОТО
Азербайджанский блогер, известная под никнеймом arzu.ja, поделилась сказочной фотосессией, приуроченной к своему дню рождения.
Как передает Day.Az, снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
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