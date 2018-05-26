Селин Дион вернулась на сцену после операции

Недавно 50-летняя певица Селин Дион вынужденно приостановила концертную деятельность из-за проблем со слухом.

Однако, как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, на днях она порадовала поклонников, вернувшись на сцену после операции, которую пережила из-за болезни среднего уха.

Очередной концерт популярная певица начала с обращения к зрительному залу: Дион поблагодарила поклонников за преданность, а также сказала, что сцена - ее второй дом, но несмотря на это, перед каждым выходом она все равно так сильно волнуется, что у нее подкашиваются колени. Трогательной речи певицы поклонники аплодировали стоя.

Среди композиций, которые знаменитость исполнила на сцене, была Ashes, которая является частью саундтрека к сиквелу "Дедпула". В клипе на эту песню главный герой эротично танцевал на высоких каблуках.

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