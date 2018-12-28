Маколей Калкин предложил фанатам выбрать свое второе имя

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин предложил своим поклонникам с помощью голосования выбрать ему новое второе имя. Он пообещал прислушаться к мнению большинства и официально изменить его в 2019 году. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что 38-летний Маколей Карсон Калкин понял, что его имя звучит "очень по-ирландски", поэтому решил немного "украсить" его. Актер опубликовал на своем сайте пять необычных вариантов, среди которых: Маколей Калкин, Шарк Уик (Shark Week - название телешоу), Киран (имя его брата), ЗеМакРибИзБэк (TheMcRibIsBack - известный мем), Паблисити Стант (Publicity Stunt - в переводе означает "самопиар").

Более 60 тысяч поклонников проголосовали за первый вариант и теперь в 2019 году актер станет Маколей Маколей Калкин Калкин.

"Мое новое второе имя было выбрано. Вы проголосовали и победитель ясен. А что, у моего нового имени приятное звучание!", - поделился Калкин.

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