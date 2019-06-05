25 июля в Баку стартует фестиваль "Жара". Он подарит жителям и гостям столицы Азербайджана 4 дня незабываемых выступлений и концертов звезд эстрады.

Как сообщает Day.Az, организационный комитет "Жары-2019" представил в социальной сети Instagram обновленную фестивальную программу, которая включила в себя еще больше любимых артистов и хитов на все времена.

"Жара-2019" откроется грандиозным гала-концертом, во второй день состоится творческий вечер группы "Любэ", а также музыкальный поединок Стаса Михайлова и Григория Лепса. Последний также даст сольный концерт в третий фестивальный день.

Третий день "Жары 2019" будет посвящен хитам 90-х и нулевых, а в четвертый день состоится сольный концерт звезды российского рэпа - Тимати; в целом же день будет посвящен поколению Z.

Отметим, что списки артистов, которые примут участие в фестивале, будут еще дополняться, и, соответственно, в программе возможны изменения.

Н. Гасымова

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