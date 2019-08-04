В воскресенье, 4 августа, свой день рождения отмечает одна из самых обсуждаемых персон мира - супруга принца Гарри Меган Маркл. Ее жизнь напоминает сказку о принцессе - американка, которая просто снималась в кино, попадает в королевскую семью и получает статус герцогини.

Более того, пару месяцев назад Меган родила одного из наследников престола - сына Арчи. Свадьбой с членом монаршей семьи Меган Маркл обеспечила себе безбедную жизнь. Роскошные замки, светские приемы и самые дорогие наряды - экс-актриса теперь не отказывает себе ни в чем. И правда, ее светские выходы всегда самые эффектные, а образы идеально подобраны самыми лучшими стилистами мира.

Day.Az со ссылкой на Сегодня предлагают вспомнить самые эффектные наряды именинницы Меган Маркл. Отметим, что прошлый год для герцогини оказался особенным - она носила под сердцем своего первенца. Но беременность почти никак не отразилась на элегантном стиле жены принца Гарри - лаконичные платья и шпильки стали главным атрибутом ее гардероба.

В лазурном платье на банкете президента Фиджи

Еще задолго до того, как у Меган вырос животик, герцогиня вызвала настоящий фурор своим появлением на банкете президента Фиджи, выбрав наряд по примеру королевы Елизаветы II. В 1982 году Ее Величество тоже летала в республику - на встрече с президентом она надела сине-голубое платье, и не просто так. Голубой цвет - основной на флаге государства.

Меган поступила точно так же, выбрав для банкета лазурное платье-кейп от британского дизайнера Safiyaa, которого очень любят Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет. Дополнением к образу беременной герцогини стали бриллиантовые серьги.



Меган Маркл в платье Safiyaa



Меган Маркл посетила Цирк Дю Солей

Поскольку почти сразу после свадьбы Меган Маркл забеременела, то все ее официальные выходы в свет припадают на период беременности и стоит отметить, что герцогиня выглядела круглый год потрясающе. Она не отказывала себе в облегающих платьях и высоких каблуках. Чего только стоит ее появление в Лондонском Альберт-холле, где проходило представление всемирно известного Цирка Дю Солей.

Меган Маркл. Фото: AFP

Для такого повода Меган предпочла длинное темно-синее платье от бренда Roland Mouret, усыпанное пайетками, стоимость которого составляет 3400 фунтов (122 тыс. грн). Дополнили образ босоножки на высоком каблуке и серебристый клатч Givenchy.

Меган Маркл. Фото: AFP

Губы герцогини Сассекской были накрашены красной помадой, а руки она снова держала на своем внушительном животе. К слову, на одной из них был надет браслет принцессы Дианы.

99 тысяч фунтов на гардероб для поездки в Марокко

Во время совместного тура с принцем Гарри в Марокко беременная Меган Маркл потратила за три дня на гардероб 98 945 фунтов стерлингов. И оно того стоило! Все образы супруги принца Гарри были потрясающими!

В первый день своего официального визита Меган надела роскошное алое платье Valentino. Яркий наряд она дополнила серьгами Natalie Marie, маленькой сумкой Valentino, классическими лодочками и кожаными перчатками - все Gianvito Rossi.



Меган надела алое платье Valentino



На следующий день для вечернего приема Меган надела платье Dior кремового оттенка и дополнила свой королевский look миниатюрным клатчем.



Меган Маркл в платье Dior

В последний день беременная герцогиня Сассекская остановила свой выбор на роскошном голубом платье от Carolina Herrera длиной до самого пола. Это платье - перешитая по спецзаказу версия шифонового наряда из коллекции 2019 года.



Принц Гарри и Меган Маркл на торжественном приеме



Последний выход в свет перед декретом

Последний раз перед тем, как официально уйти в декрет, Меган Маркл пришла вместе с другими членами королевской семьи на службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций. На последнем месяце беременности экс-актриса надела светлый ансамбль из платья, пальто и шляпы от Victoria Beckham. Контрастными акцентами выступали туфли на высоких каблуках и клатч благородного темно-зеленого оттенка.



Меган Маркл и принц Гарри



Официальный выход в свет после родов

14 июля в Лондоне состоялась премьера долгожданного фильма "Король Лев", которую посетили принц Гарри и Меган Маркл. Этот выход королевской четы стал первым официальным появлением супругов на публике после рождения их сына Арчи.



Принц Гарри и Меган Маркл на премьере фильма "Король Лев"



Для своего выхода Меган Маркл выбрала расклешенное черное платье-миди от Jason Wu с прозрачным верхом и классические лодочки от Aquazzurа. Образ герцогини дополнили клатч от Gucci и серьги от Nikos Koulis.



Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет после рождения сына Арчи

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