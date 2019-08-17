Bahh Tee анонсировал выход нового альбома
Генеральный продюсер радиостанции "Жара FM", известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) анонсировал выход нового альбома, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Меня переполняют эмоции, я радуюсь, как ребенок. Могу точно сказать, что это теперь моя любимая работа, причем, я не из тех людей, которые больше всего любят свои последние песни", - написал в Instagram Бахтияр Алиев.
Исполнитель также выразил признательность людям, с которыми вместе создавал этот альбом.
"Спасибо, что терпели меня все эти месяцы и поверили в мою авантюру. А поверили они вот чему: начиная сочинять этот альбом, я сказал им, что хочу записать альбом, не оглядываясь на тренды и веяния. Альбом вряд ли займет какие-то ощутимые позиции в топ-чартах, но станет моим отражением - тем, чем я живу и дышу в данный период времени. Пусть он будет звучать не модно, но будет нравиться тем, кто его придумал. Пусть он будет излишне эмоциональным, личным, но настоящим. Я хотел, чтобы окружающие меня артисты, которые уважают меня, посмотрели и поняли, что можно писать ту музыку, которую хочешь, а не ту, которую ждут, или ту, которую "надо". Помню, как сказал: "Если хотя бы один из наших ребят, услышав этот альбом, запишет одну песню без оглядки на что-либо, значит, задача выполнена"", - подчеркивает Бахтияр Алиев.
Исполнитель отметил, что альбом выйдет четвертого октября, но уже в начале сентября слушателей ждет первый сингл.
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