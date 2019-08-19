https://news.day.az/showbiz/1148341.html Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгинженился втайне от семьи. Об этом сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на мужа артистки и продюсера Иосифа Пригожина.
По его словам, женой молодого человека стала девушка, с которой он учился в школе и университете.
При этом, отметил он, родственники не догадывались об их отношениях. Однако он подчеркнул, что эта девушка всегда нравилась их семье.
Продюсер уточнил, что пара расписалась в швейцарском городе Монтре. Свадьбы пока не было, поскольку у его сына недостаточно денег, заключил Пригожин.
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