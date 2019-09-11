Приключенческий боевик студии Disney "Джон Картер" (2012 год) стал самой провальной картиной в истории современного кинематографа, сообщает THR, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Научно-фантастический экшн режиссера Эндрю Стэнтона об американском военном Джоне Картере, которому пришлось сражаться за свободу народов Марса, стоил создателям более 363,7 миллиона долларов, с учетом маркетинга. Но заработал в мировом в прокате всего 284 миллиона долларов.

Создатели пытались уменьшить убытки, и после различных вычетов и списаний финансовые потери составили 136,6 миллиона долларов.

Это сделало "Джона Картера" самым неудачным проектом за всю историю кино. До этого таким фильмом более 20 лет считался боевик Ренни Харлина "Остров Головорезов" (1995 год).

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