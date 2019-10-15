https://news.day.az/showbiz/1166112.html Натали Портман может стать Тором
Натали Портман может стать Тором
Американская актриса Натали Портман может сыграть Тора в трилогии по комиксам Marvel после выхода картины "Тор: Любовь и гром". Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на осведомленный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Героиня Портман Джейн Фостер в первых картинах о Торе была ученой, однако в новой трилогии она должна обрести силу бога Тора и поднять его молот.
Известно, что после выхода четвертой части франшизы Тайки Вайтити "Тор: Любовь и гром" из киносерии уйдет исполняющий роль Тора Крис Хемсворт.
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