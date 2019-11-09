Британский фотограф Роберт Фриман, известный как автор некоторых обложек альбомов группы The Beatles, скончался в возрасте 82 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил музыкант Пол Маккартни на своем официальном сайте.

По словам Маккартни, обложки, снятые Фриманом, стали одними из самых знаковых в истории группы. Он назвал фотографа "величайшим профессионалом" и "оригинальным мыслителем", поделившись историями некоторых снимков авторства Фримана.

Причина смерти фотографа не сообщается.

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