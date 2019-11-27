23-летняя Хейли Бибер решила прекратить вражду с 27-летней Селеной Гомес. В век цифровых технологий американская модель выразила свою симпатию певице через социальные сети.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония American Music Awards. Самым обсуждаемым выступлением вечера стал номер Гомес. Артистка впервые за два года появилась на сцене телевизионного шоу. По признанию звезды, перед выходом на сцену у нее случился приступ панической атаки.

Процесс подготовки Гомес к премии показал ее визажист Ханг Ванго. На видео артистка позирует в концертном костюме - блестящем боди на тонких бретельках.

Одной из первых на публикацию неожиданно отреагировала супруга Джастина Бибера. Хейли Бибер поставила под видео лайк. Таким образом, наследница знаменитой голливудской семьи дала понять, что готова "зарыть топор войны" с бывшей возлюбленной своей мужа.

Фанаты обеих девушек выразили надежду на их окончательное примирение в будущем. Они уверены, что артисткам давно уже нечего делить. "Селена и Джастин - это законченная история. Всем пора счастливо жить дальше", "Хейли - молодец! Их и так постоянно ссорит пресса. Они должны быть выше этого", "Возможно, подружками им никогда не стать, но и враждовать нет смысла", - высказались поклонники.

Удивить фанатов решил и бывший бойфренд Гомес, канадский певец Эйбел Тесфайе, известный под творческим псевдонимом The Weeknd. Исполнитель после долгого затишья в творчестве анонсировал выход новой песни. Композиция называется "Как Селена".

Слушатели музыканта тут же принялись гадать, намерен ли он таким образом вернуть расположение экс-возлюбленной. Гомес встречалась и Тесфаей в 2017 году. Их отношения продлились всего несколько месяцев.