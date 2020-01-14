Джаред Лето превращается в вампира в трейлере нового фильма Marvel

В Сеть выложили трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето, который превращается в суперзлодея, похожего на вампира. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В основе ленты комиксы Роя Томаса и Джила Кейна 1971 года. Главный герой биохимик Майкл Морбиус (Джаред Лето) ищет лекарство от своего редкого заболевания крови, он делает себе укол, от которого случайно приобретает суперспособности и становится вампиром.

В подписи к ролику Sony Pictures Entertainment назвала его одним из самых противоречивых и притягательных персонажей киновселенной.

Вампир периодически появлялся в фильмах Marvel: впервые в картине 1971 года "Удивительный Человек-паук", а затем в сериале 1992 года ("Морбиус, живой вампир").

Сценарий "Морбиуса" написали создатели "Затерянных в космосе" Мэтт Сазама и Берк Шарплесс.

