Влад Топалов перенес две операции за две недели

Певец Влад Топалов рассказал о том, что за две недели 2020 года успел перенести две операции. Об этом он признался на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"2 недели 2020 - 2 операции!!!! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты!" - отметил артист в комментарии к публикации.

34-летний Топалов при этом не стал уточнять, какого именно рода хирургическое вмешательство ему потребовалось. Он сопроводил свою публикацию фотографией, на которой вокруг его тела обмотаны бинты, и обратился к Деду Морозу с просьбой еще раз проверить списки желаний на 2020 год: "В моих еженедельных скальпелей и крови не было!"

Влад Топалов прославился в детстве в составе группы "Непоседы". Позднее он также был участником поп-дуэта Smash!! вместе с Сергеем Лазаревым. С 2005 года певец выступает сольно.