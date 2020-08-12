Врачи стабилизировали состояние Ефремова
Врачам удалось стабилизировать состояние актера Михаила Ефремова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что актер все еще находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое.
Накануне артиста госпитализировали в бессознательном состоянии из зала суда.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику и теперь актер отрицает вину.
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