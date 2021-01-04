Умерла «девушка Бонда» актриса Таня Робертс

Скончалась американская актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку "агента 007" Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ей было 65 лет.

По словам представителя актрисы, 24 декабря Робертс вышла на прогулку со своими собаками, вернувшись домой, она упала и получила тяжелую травму.

Ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственного дыхания. В воскресенье, 3 января, актриса скончалась.

Помимо фильма "Вид на убийство" (1985), она также сыграла в таких картинах, как "Повелитель зверей", "Шина - королева джунглей", "Почти беременна".