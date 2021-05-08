Стали известны имена комментаторов "Евровидения-2021" в Азербайджане

Общественная телерадиокомпания объявила имена своих комментаторов на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021".

Как сообщила АПА пресс-секретарь организации Айнура Асимгызы, комментаторами песенного шоу, которое будет транслироваться в прямом эфире Общественного телевидения, будут певец Мурад Ариф и ведущая Хусния Магеррамова, передает Day.Az.

Отметим, что Мурад Ариф ранее был комментатором конкурса, а Хусния Магеррамова возглавляла делегацию от Азербайджана.

Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, а финал - 22 мая в Роттердаме (Нидерланды).

На Евровидении-2021 представитель Азербайджана Эфенди выступит в первом полуфинале с песней "Мата Хари".