Сильвестр Сталлоне показал новый снимок с дочерьми и женой

74-летний американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне представил в Instagram новое семейное фото, вызвавшее восторг среди его подписчиков, передает Day.Az.

На снимке актер сфотографирован с женой Дженнифер Флавин Сталлоне и тремя дочерьми - 24-летней Софией, 22-летней Сикстиной и 19-летней Скарлет.

Семья собралась вместе по случаю выпускного младшей дочери - кадр собрал около 465 тыс. like и множеством восторженных комментариев.

Напомним, что с Дж.Флавин С.Сталлоне в браке с 1997 года - супруга младше актера на 22 года.