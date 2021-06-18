https://news.day.az/showbiz/1353714.html Сильвестр Сталлоне показал новый снимок с дочерьми и женой - ФОТО
Сильвестр Сталлоне показал новый снимок с дочерьми и женой - ФОТО
74-летний американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне представил в Instagram новое семейное фото, вызвавшее восторг среди его подписчиков, передает Day.Az.
На снимке актер сфотографирован с женой Дженнифер Флавин Сталлоне и тремя дочерьми - 24-летней Софией, 22-летней Сикстиной и 19-летней Скарлет.
Семья собралась вместе по случаю выпускного младшей дочери - кадр собрал около 465 тыс. like и множеством восторженных комментариев.
Напомним, что с Дж.Флавин С.Сталлоне в браке с 1997 года - супруга младше актера на 22 года.
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