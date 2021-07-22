Скандальному продюсеру Харви Вайнштейну может грозить еще 140 лет тюрьмы - ему предъявлены новые обвинения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, cуд над голливудским продюсером пройдет в Калифорнии, куда Вайнштейна специально везут из Нью-Йорка, где он уже отбывает наказание за изнасилование и сексуальные домогательства.

Как заявляет прокуратора, в деле вскрылись новые детали, которыми поделились еще пять девушек. Однако, независимо от решения суда в Калифорнии, Харви Вайнштейну придется вернуться в тюрьму Нью-Йорка и сначала отбыть там до конца 23-летний срок прежде чем начать отбывать новый на Западном побережье.

Скандал с продюсером разгорелся в 2017 году, когда несколько актрис обвинили его в домогательствах, еще несколько женщин - в изнасиловании. Американский суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Если продюсера признают виновным по новым пунктам, ему грозит до 140 лет заключения.

Ранее сообщили о том, что жертвам сексуальных домогательств Вайнштейна заплатят 17 миллионов долларов.