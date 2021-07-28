Netflix снимет сериал про покемонов

Стриминговый сервис Netflix создаст сериал "Покемоны" в стиле фильма "Детектив Пикачу", сообщает ScreenRant. Режиссерское кресло проекта займет автор "Люцифера" Джо Хендерсон, он также напишет сценарий и станет исполнительным продюсером, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игра "Покемон" о необычных монстрах-бойцах вышла в 1996 году, сразу после был выпущен одноименный мультсериал, за ним последовали полнометражные мультфильмы и комиксы. В 2019 году состоялась премьера фильма "Детектив Пикачу" с Райаном Рейнольдсом и Джастисом Смитом в главных ролях.