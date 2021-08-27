У Тома Круза угнали элитный BMW с багажом стоимостью 100 тысяч фунтов

Голливудского актера Тома Круза обокрали, угнав автомобиль BMW с багажом стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в британском Бирмингеме, во время съемок эпизода для новой части франшизы "Миссия невыполнима". Элитный автомобиль Круза в этот момент был припаркован возле отеля, где остановился 59-летний исполнитель главной роли.

Известно, что злоумышленники использовали специальный сканер, чтобы скопировать сигнал от бесконтактного ключа. На это угонщикам понадобилось всего несколько минут. Пропажу обнаружил телохранитель Круза и сообщил в полицию.

Благодаря встроенной в транспорт системе отслеживания, автомобиль удалось найти. Однако все содержимое, которое сам актер оценил в десятки тысяч долларов, исчезло.