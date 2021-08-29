Новая жена Прохора Шаляпина попала в больницу после свадьбы

Новая жена российского певца Прохора Шаляпина, 42-летняя миллионерша Татьяна Клаудия Девис попала в больницу после свадьбы. Об этом "Экспресс-газете" рассказали актеры Марина Орлова и Георгий Кирьянов, приглашенные на торжество, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Кирьянова, один из гостей был заражен COVID-19. Прибывшие медики поставили Татьяне витаминную капельницу, однако после нее женщине стало только хуже, а сатурация (уровень содержания кислорода в крови) опустилась до 60 при норме в 95 процентов. Как рассказал другу сам Шаляпин, его супругу поместили под аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Говоря о самом бракосочетании, Марина Орлова опровергла слухи о том, что свадьба Прохора и Татьяны может быть пиаром, иначе на нем бы не присутствовали родители невесты. "Как я поняла, это ее первая свадьба. А в таких делах женщины обычно не шутят. Да и в остальном все было по-серьезному - черная икра, лобстеры...", - добавила актриса.

Свадьба Прохора Шаляпина и Татьяны Клаудии Девис состоялась одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса и обошлась примерно в 15 миллионов рублей. Избранница российского певца владеет в Канаде сетью адвокатских контор. Сейчас жена Шаляпина находится в США, где восстанавливает здоровье после перенесенной коронавирусной инфекции.