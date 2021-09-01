На свадьбу Моргенштерна приехал ОМОН с «автоматами»

На свадьбу 23-летнего рэпера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной приехали люди в форме ОМОНа. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "НеМалахов", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, как в торжественном зале внезапно появляются люди в одежде, похожей на форму ОМОНа и с "автоматами" в руках. Они выходят к импровизированной сцене и уводят рэпера под руки на второй этаж заведения. Как объяснили гостям - "для дачи показаний". За импровизированной "правоохранительной" процессией, уводящей Моргенштерна, побежали и гости.

На другом телеграм-канале - "Крысиное королевство", - появилась информация о том, что ОМОН устроил "наркошмон" на свадьбе Моргенштерна и Дилары. Отмечается, что гостей торжества сначала окружили с воды и заставили выключить музыку, а потом и вовсе отказались выпустить с лодки, пока не провели обыск с собаками.

Представляем вниманию читателей соответстующие кадры: