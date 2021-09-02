Spice Girls перевыпустят альбом к 25-летию группы

Британская группа Spice Girls объявила о выпуске лимитированного издания дебютного альбома "Spice" в честь своего 25-летия. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Издание объединит в себе оригинальный альбом 1996 года из десяти песен, некоторые сторонние бонус-треки группы, а также ранее не издававшиеся записи.

Комментируя релиз, солистка Виктория Бекхэм подчеркнула, что Spice Girls не могли не выразить слова благодарности своим фанатам в юбилейный год.

"Мы не могли пропустить 25 лет, не поблагодарив поклонников за их невероятную поддержку. Вы знаете, кто вы. Мы благодарим вас," - заявила артистка.

Spice Girls объявили о воссоединении в 2018 году. В июне этого года группа представила первую за 14 лет новую песню.