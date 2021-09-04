Лидер Rammstein выступит в Москве в сопровождении трех оркестров

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Москве в сопровождении трех оркестров в рамках международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали в дирекции мероприятия, Линдеманн исполнит песню "Любимый город", аккомпанировать ему будут Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательный оркестр МЧС России и Оркестр отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

Выступление солиста Rammstein зрители смогут увидеть 4 и 5 сентября в вечерних представлениях. Линдеманн будет выступать в сопровождении духовых оркестров впервые в своей карьере.

Тилль Линдеманн - автор поэтических сборников "Нож" (Messer), "В тихой ночи" (In stillen N chten). Он сыграл в восьми фильмах и поучаствовал в создании саундтрека к картине Тимура Бекмамбетова "Девятаев". В рамках этого проекта Линдеманн записал кавер известной советской песни "Любимый город".