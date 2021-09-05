Машину известного кинорежиссера атаковали с киркой

Неизвестный напал на автомобиль японского кинорежиссера Такеши Китано в Токио, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что мужчина атаковал машину известного режиссера около полуночи 4 сентября на территории телекомпании TBS. Вооруженный киркой неизвестный несколько раз ударил орудием по лобовому стеклу авто.

Китано, находившийся в тот вечер на съемках программы, и его водитель не пострадали. Напавшего в возрасте около 40 лет задержали: его подозревают в нарушении правил обращения с оружием. На данный момент мотивация мужчины не ясна.

Японский режиссер известен по трилогии "Беспредел" и полицейской драме "Фейерверк", за которую ему вручили "Золотого льва" - главную награду Венецианского кинофестиваля.

Фото: Max Rossi / Reuters