Рэперша Карди Би стала матерью во второй раз

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би и ее супруг, рэпер Offset стали родителями во второй раз. Об этом звезда рассказала на странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

6 сентября она опубликовала фото из палаты роддома с мужем и новорожденным сыном, подписав пост цифрами "9/14/21", которые указывают на дату рождения ребенка.

"Мы так рады наконец встретить нашего сына. Его уже так любят семья и друзья, и мы не можем дождаться, чтобы познакомить его с другими его братьями и сестрами", - приводит слова певицы издание TMZ.

Известно, что пара уже воспитывает трехлетнюю дочь Калчер Киари Сифес, которая родилась в июле 2018 года.