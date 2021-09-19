Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко признался, что поражен новостью о рождении у жены внебрачной дочери. Своими эмоциями артист поделился в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он заявил, что относится к этой информации с радостью. "Но ты же не была беременна", - удивился шоумен. В какой-то момент 51-летний Глушко подскочил с дивана и начал кричать: "Это прекрасная новость, побольше бы таких клонов и на нашей планете все будет лучше. Я рад, молодец", - сказал артист.

Ранее исполнительница рассказала, что помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Беременность у матери, которая вынашивала ребенка, протекала сложно. Кроме того, женщине пришлось преодолеть путешествие морем из России в США, а также пройти через тяжелые роды.

Королева также отметила, что девочке сейчас два года, она живет со своим отцом в Сан-Франциско, США. Королева призналась, что виделась со своим ребенком и в подтверждение слов показала фотографию, на которой держит дочь на руках.