Российскую рок-певицу обнаружили задушенной в ванне

Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения тела вокалистки рок-группы "Harley" Анастасии Хорольской. Об этом сообщил помощник руководителя по связям со СМИ следственного управления СК России по региону Владимир Шишков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в городе Кыштыме. Тело 24-летней певицы в ванне обнаружила ее бабушка. По словам Шишкова, в ходе расследования было установлено, что гибель девушки носит криминальный характер. По данным Пятого канала, причиной смерти стала механическая асфиксия, то есть удушение. В настоящий момент проверяются лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Как рассказали телеканалу подруги убитой, на теле девушки были найдены следы побоев. В ее квартире были настежь открыты окна, пропал телевизор и ключи, однако криков о помощи никто не слышал. Соседи девушки также уточнили, что в последнее время она работала в супермаркете.

Знакомый погибшей в интервью порталу 74.ru рассказал, что Хорольская выступала в арт-клубе с музыкантами. Также девушка вела свой блог в социальной сети TikTok, у нее несколько тысяч подписчиков.