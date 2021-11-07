Суд предоставил Джонни Деппу доступ к данным телефона Эмбер Херд

Суд предоставил американскому актеру Джонни Деппу доступ к телефону его бывшей жены Эмбер Херд - артист надеется, что с помощью него сможет доказать фальсификацию избиений, о которых ранее заявляла актриса. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Деппа, Херд подделала фотографии, на которых она запечатлена со следами побоев, которые якобы нанес ей актер. При этом прибывшая полиция не обнаружила у Эмбер никаких травм.

Теперь суд Вирджинии постановил, что команда Деппа может детально изучить телефон и попытаться найти данные, указывающие на фальсификацию снимков.