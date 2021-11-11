Известная телеведущая попала в больницу

Ведущая телеканала İTV Жаля Гасанлы упала и получила тяжелую травму руки.

Как передает Day.Az, об этом она сообщила сама в социальных сетях.

По словам Ж.Гасанлы, у нее - перелом руки в двух местах. В настоящее время она находится под наблюдением врача, состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что инцидент произошел на концерте в честь Дня Победы в Приморском парке. Несмотря на травму, Ж.Гасанлы продолжила вести концерт.