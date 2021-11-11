https://news.day.az/showbiz/1402523.html Известная телеведущая попала в больницу - ФОТО
Известная телеведущая попала в больницу - ФОТО
Ведущая телеканала İTV Жаля Гасанлы упала и получила тяжелую травму руки.
Как передает Day.Az, об этом она сообщила сама в социальных сетях.
По словам Ж.Гасанлы, у нее - перелом руки в двух местах. В настоящее время она находится под наблюдением врача, состояние оценивается как удовлетворительное.
Напомним, что инцидент произошел на концерте в честь Дня Победы в Приморском парке. Несмотря на травму, Ж.Гасанлы продолжила вести концерт.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре