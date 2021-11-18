Изменения во внешности Уилла Смита напугали фанатов

Голливудский актер Уилл Смит появился в эфире американской программы The One Show и напугал фанатов своим внешним видом. Соответствующие посты появились в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

53-летняя знаменитость предстал перед камерами в классическом костюме в клетку, сиреневой рубашке и фиолетовом галстуке с золотым орнаментом. Известно, что артист снялся в шоу, чтобы анонсировать фильм "Король Ричард", в котором он сыграл главную роль.

Пользователи сети обратили внимание на изменения во внешности Уилла Смита. По их мнению, артист избавился от морщин на лице с помощью косметологических процедур. "Что произошло со Смитом? Он говорит как робот", "Что произошло с лицом Уилла Смита?", "Смит не выглядит как Смит", "Что Уилл Смит сделал со своим лицом?", "Очень странные изменения", - удивились поклонники.