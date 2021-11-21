Умер актер из сериала «Воронины»

Актер из российских сериалов "Воронины" и "Лихач" Михаил Зубов скончался на 43-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила в воскресенье, 21 ноября, его коллега по цеху Елена Володина.

"Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!" - написала она на странице в соцсети "ВКонтакте".

Причину смерти актера Володина не уточнила.

Михаил Зубов окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а позднее стал выпускником школы актерского мастерства "Артанде". Его дебют в кино состоялся в 2018-м. Он исполнил роли в сериалах "Воронины", "Лихач" и многих других.