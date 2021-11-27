Британская певица Адель раскрыла секрет похудения на 45 килограммов в интервью для Vogue. Видеоролик она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Тренируясь, я могла просто почувствовать себя лучше. Речь никогда не шла о похудении - только о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день без телефона", - рассказала певица.

Адель также показала продукты, благодаря которым удалось похудеть. В частности, она употребляет кабачки, зелень, тыкву, болгарский перец, огурцы, авокадо и нектарины. "Я слежу за тем, что вкладываю в свое тело", - отметила она.

Кроме того, артистка всерьез увлеклась сиртфуд-диетой. Основу ее составляют продукты, активирующие производство сиртуинов - белков, которые ускоряют обмен веществ, повышают мышечный тонус и подавляют чувство голода.