Бен Аффлек описал свои отношения с Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек дал интервью изданию The Wall Street Journal, в котором впервые рассказал о воссоединении с певицей и актрисой Дженнифер Лопес, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист назвал примирение с Лопес "красивой историей", однако подчеркнул, что не хочет раскрывать подробности их отношений. "Вы можете строить догадки об этом [романе], но это один из самых сложных уроков, которые я усвоил. Я понял, что неразумно делиться всем с остальным миром. Я знаю, что мне удобнее иметь здоровые границы в моей жизни, в рамках которых я откровенно и дружелюбно общаюсь с вами, но я просто не хочу разговаривать о моих личных отношениях с прессой. Я хочу проявить немного сдержанности. Но я могу сказать, что для меня это определенно красиво", - отметил Аффлек.

Он пошутил, что, возможно, когда-то напишет эту историю, а затем сожжет ее. Актер также добавил, что ему повезло, так как ему выпал второй шанс как в карьере, так и в личной жизни.

В августе папарацци заметили Бена Аффлека во время покупки обручального кольца. Аффлек и Лопес встречались в 2000-х. В 2002 году артист предложил певице выйти за него замуж, однако свадьба не состоялась, а два года спустя пара рассталась. В 2021-м знаменитости воссоединились.