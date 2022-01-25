Принц Гарри захотел помириться с отцом

Принц Гарри захотел помириться со своим отцом, принцем Чарльзом, и провел секретные переговоры, пытаясь уладить их разногласия. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отец и сын побеседовали в преддверии платинового юбилея королевы Елизаветы II, который будет отмечаться в июне 2022 года в Великобритании в ознаменование 70-летия ее восшествия на престол.

Источник издания сообщил, что в отношениях Чарльза и Гарри наступила определенная оттепель, они вновь начали общаться, в том числе по видеосвязи. Члены королевской семьи ожидают, что принц вернется в Британию этим летом, но, возможно, без супруги, Меган Маркл, и детей, двухлетнего Арчи и семимесячной Лилибет.