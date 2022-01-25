В Баку пройдет стендап-шоу Фярды Амина

В Баку в Киноцентре "Низами" 28 января в 20.00 состоится стендап-шоу популярного актера и юмориста Фярды Амина "Selfinaz 2" , организованное Artlemma Film, сообщает Day.Az.

Авторы сценария проекта - Фярда Амин и Тевеккюль Мехралиев работали над "Selfinaz 2" на протяжении пяти лет. По их словам, стендап-шоу "Selfinaz 2" станет новым этапом этого жанра в стране. Режиссер спектакля - Тевеккюль Мехралиев, генеральный продюсер - Ресан Мехралиев.

Фярда Амин обещает зрителям массу позитивных эмоций. "Этот вечер оставит самые яркие эмоции!" - отмечает он.

Приобрести билеты онлайн можно посредством iticket.az.

Видеозапись вечера "Selfinaz 2" с 10 февраля будет представлена во всех кинотеатрах страны.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az