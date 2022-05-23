Azerbaijan Fashion Week – это красивая, толерантная и стильная публика

Azerbaijan Fashion Week - это красивая, толерантная, модная и стильная публика. Об этом сказал Trend основатель и организатор Tajikistan Fashion Week Тахир Ибрагимов, передает Day.Az.

"На Неделе моды в Азербайджане я представляю пять таджикских дизайнеров. Это - Умед Кучкалиев, Нафиса Имранова, Фария Саидова, Гугуш Ашурова и Вайс Асоев. Наши дизайнеры демонстрируют этнические таджикские наряды, а также этнические модели с нотками современности. Организовывая Неделю моды в Таджикистане, я всегда приветствую этнику, ведь о своих корнях никогда нельзя забывать. Но при этом нужно идти в ногу со временем, создавать одежду с современным посылом", - сказал Ибрагимов.

По словам основателя Tajikistan Fashion Week, таджикские дизайнеры приезжают на Неделю моды в Азербайджане уже в пятый раз.

"Столица Азербайджана Баку - город развитый, красивый, и такого рода проекты, как Azerbaijan Fashion Week, делают любую страну, любой город более современными и притягательными. Azerbaijan Fashion Week с каждым годом растет, развивается, расширяется география дизайнеров. Много заинтересованных в участии модельеров, что очень важно для подобного рода проектов", - добавил Ибрагимов.

Напомним, что главной темой 12-го сезона Azerbaijan Fashion Week стала идея дружбы народов и мира. Среди участников Azerbaijan Fashion Week - дизайнеры из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. И, конечно, как всегда, свои новые коллекции представили лучшие кутюрье Азербайджана и Турции.