Группа Queen выпустит неизданную песню Фредди Меркьюри

Брайан Мэй и Роджер Тейлор из Queen рассказали "Би-би-си", что музыкальный коллектив Queen выпустит новую песню с участием покойного легендарного фронтмена группы Фредди Меркьюри под названием "Face It Alone", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Композиция была взята из сессий для 13-го студийного альбома группы "The Miracle", который был выпущен в 1989 году. Меркьюри умер два года спустя.

Участники коллектива сообщили, что песня выйдет в сентябре. "Мы смотрели на эту композицию много раз и думали: "О нет, мы не можем спасти ее". Но на самом деле мы вновь попробовали. Это как сшивание кусочков вместе... Но это красиво. Это трогательно", - поделился Мэй.