Брендон Стоун презентовал клип, снятый в Азербайджане

Участник вокального телепроекта "Голос-6" на Первом канале России, певец и композитор Брендон Стоун презентовал клип на композицию "На стиле и опасна", съемки которого прошли в столице Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Клип был снят восемь месяцев назад, мы все время откладывали релиз, но уже очень захотелось показать его вам", - написал на своей странице в социальной сети Instagram Брендон Стоун.

Режиссером проекта выступил Эмин Мурадов, и это не первая его работа с Брендоном Стоуном. В съемках принимали участие азербайджанские актеры Александра Бирюкова и Джордж Гафаров.

Брендон Стоун - частый гость в Баку, выступал здесь с концертами, участвовал в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА".

Съемки нескольких видеоклипов певца проходили в Азербайджане, среди них проекты на песни "Строптивая", "Радиостанции", "Девочка-смартфон" и другие.